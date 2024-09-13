Тело мужчины нашли в квартире после пожара в Петербурге

В Петербурге во время разбора завалов после пожара спасатели обнаружили труп мужчины. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на региональную пресс-службу МЧС.
Случай произошел накануне на Заневском проспекте. В трехкомнатной квартире многоквартирного дома горели два квадратных метра обстановки. На месте тушения работали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
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