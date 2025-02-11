Тело мужчины нашли на севере Москвы

На севере Москвы нашли тело 45-летнего мужчины. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.
По его словам, труп обнаружили на Головинском шоссе. Предположительно, мужчина мог свести счеты с жизнью на рабочем месте.
На месте происшествия работают оперативные службы. Официальной информации пока не поступало.
Подобный случай произошел в Бибирево. На северо-востоке Москвы в запертом гараже нашли труп. Приехавших по вызову спасателей попросили вскрыть гараж, в котором находился мертвый человек. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.
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