Тело мужчины нашли на севере Москвы

На севере Москвы нашли тело 45-летнего мужчины. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

По его словам, труп обнаружили на Головинском шоссе. Предположительно, мужчина мог свести счеты с жизнью на рабочем месте.

На месте происшествия работают оперативные службы. Официальной информации пока не поступало.

Подобный случай произошел в Бибирево. На северо-востоке Москвы в запертом гараже нашли труп. Приехавших по вызову спасателей попросили вскрыть гараж, в котором находился мертвый человек. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.