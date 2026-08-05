Тело москвича с пугающим балластом нашли в озере

Из водоема в Серебряном Бору извлекли труп с гирей на ноге

Сотрудники экстренных служб нашли в московском парковом озере тело мужчины. К его ноге была привязана гиря, о деталях происшествия РИА «Новости» рассказал источник в правоохранительных органах.

Утопленника обнаружили вечером во вторник, 4 августа. Спасатели проверяли озеро Круглое в Серебряном бору. Прицепленный к телу балласт рассмотреть удалось уже на берегу — всплыть мужчине не позволила гиря в 16 килограмм весом.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они установят точные причины смерти москвича.

На территории Серебряного бора расположено несколько пляжей. Летом этот заповедник пользуется популярностью у отдыхающих.

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