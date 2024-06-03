Тело молодого человека нашли в лесополосе в Пензе

В лесополосе в Пензе нашли тело молодого человека. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на СУ СКР региона.

Правоохранителям удалось установить личность умершего. Им оказался 27-летний мужчина, местный житель.

В настоящее время проводятся экспертизы, чтобы узнать причину смерти молодого человека. Назначена проверка.

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