Тело лыжника извлекли из полыньи на Ладожском озере

В Лахденпохском районе Ленинградской области спасатели обнаружили тело мужчины, который ушел под лед во время лыжной прогулки. Информация о происшествии поступила от аварийно-спасательной службы региона, сообщил сайт «МК в Питере» .

По данным спасателей из Приозерска, лыжник отправился от острова Кильпола к острову Селькамарьянсаари в Лахденпохском районе Республики Карелия и пропал.

Во время поисков специалисты наткнулись на полынью, в которую и угодил лыжник. К сожалению, спасти его не удалось, и тело было доставлено на берег. Далее его передали сотрудникам правоохранительных органов.