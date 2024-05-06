Происшествия 06 мая 2024, 23:23 Тело экс-главы совета директоров «Норникеля» нашли в Москве — СМИ РБК: в Москве нашли мертвым экс-председателя совета директоров «Норникеля» Freepik

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Бывшего председателя совета директоров компании «Норильский никель» Александра Филипьева нашли мертвым в своей квартире в Москве. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в МВД.

По данным издания, предпринимателя обнаружила без сознания его жена. Прибывшие на место врачи констатировали, что он умер естественной смертью. Ее причина не называлась. С 2020 года Филипьев боролся с онкологическим заболеванием.

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Филипьев занимал должность председателя правления «Росбанка», позднее — банка «Таврический». С 1998 по 1999 года он был главой совета директоров «Норникеля».

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