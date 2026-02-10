Тело бизнесмена нашли около дома на Патриарших прудах в центре Москвы
MK.RU: найденный мертвым в центре Москвы бизнесмен покончил с собой
Труп 49-летнего мужчины обнаружили прохожие во вторник, 10 февраля, около одного из домов на улице Малой Бронной рядом с Патриаршими прудами в центре Москвы. По данным MK.RU, характер травм на теле стал доказательством возможного суицида.
Журналисты выяснили, что покончивший с собой ранее занимал пост совета директоров фонда «Медиакапитал». Кроме того, он руководил крупной международной юридической фирмой.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что на место прибыли криминалисты для установления причин смерти мужчины. Официального подтверждения этой информации пока нет.
В конце января жители дома на Никулинской улице на западе Москвы увидели на козырьке подъезда труп голого мужчины. Для установления всех обстоятельств гибели на место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.