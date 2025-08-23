Тело альпинистки Наговициной пролежит на пике Победы как минимум до весны

Тело российской альпинистки Натальи Наговициной, погибшей на пике Победы в Киргизии, останется в горах как минимум до весны. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, сезон восхождений в 2025 году уже завершен, и начать полноценные поиски палатки спортсменки удастся не раньше следующего года.

Авторы публикации отметили, что спасатели в последний раз пытались добраться до нее на высоте 6100 метров, пробираясь сквозь снежную бурю. Наговицина же застряла значительно выше — на отметке 7140 метров, где погодные условия еще более суровые.

Начальник базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков уже говорил ТАСС, что место нахождения альпинистки известно, но эвакуация сейчас невозможна: спуск руками на такой высоте нереален, а вертолетов, способных выполнить подобную операцию, в Киргизии нет.