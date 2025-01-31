Тела трех человек обнаружили на пепелище частного дома в Волгоградской области

Смертельный пожар произошел в хуторе Котельников Волгоградской области. Об этом сообщил сайт « Новости Волгограда » со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Трагедия произошла на Нижней улице. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Известно, что во время пожара у здания обрушилась кровля.

На пепелище спасатели обнаружили тела трех человек. По данным следствия, в полыхающем помещении погибли супружеская пара и их приятель.