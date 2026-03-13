Тела отца и его маленького сына нашли в Эвенкийском округе Красноярского края

В Эвенкийском округе Красноярского края обнаружены тела 51-летнего мужчины и его четырехлетнего сына. По предварительным данным, они поехали в тайгу и замерзли. Об этом написал сайт prmira.ru .

7 марта отец вместе с сыном отправились в охотничью избу. Сначала они ехали на машине, затем пересели на снегоход. Добравшись до избы, они провели там время, а потом решили отправиться ко второй избушке на снегоходе, но так и не добрались. Предварительно, отец с ребенком бросили снегоход и пошли пешком обратно в сторону первой избушки, но сбились с пути и замерзли.

О пропаже стало известно 11 марта, когда в полицию обратился начальник мужчины. 12 марта тела были найдены спасателями.

По данному факту СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности.