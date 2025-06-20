Тела матери и ребенка обнаружили при пожаре в пятиэтажке в Амурской области

Смертельный пожар произошел на улице Красная Пресня в Тынде Амурской области. Подробности сообщил « Ридус » со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, в ликвидации огня были задействованы шесть спасателей и две единицы техники. Специалистам удалось вывести из опасной зоны трех человек, еще 15 жильцов эвакуировались самостоятельно.

В задымленном помещении пожарные обнаружили тела 25-летней женщины и ее маленького сына. Проводится проверка.