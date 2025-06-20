Тела матери и ребенка обнаружили при пожаре в пятиэтажке в Амурской области

Смертельный пожар произошел на улице Красная Пресня в Тынде Амурской области. Подробности сообщил «Ридус» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, в ликвидации огня были задействованы шесть спасателей и две единицы техники. Специалистам удалось вывести из опасной зоны трех человек, еще 15 жильцов эвакуировались самостоятельно.
В задымленном помещении пожарные обнаружили тела 25-летней женщины и ее маленького сына. Проводится проверка.
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