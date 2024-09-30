Тела двух человек нашли при тушении пожара в Свердловской области
В Верхнем Тагиле произошел пожар, при тушении которого нашли тела двух человек.Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.
На улице Демьяна Бедного загореся жилой дом. Силами 10 спасателей и трех спецмашин его удалось потушить. Однако при разборе обнаружили тела двух человек. По данному факту начали проверку.
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