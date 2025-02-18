Тела двоих мужчин обнаружили при пожаре в расселенном доме в ЯНАО

Мощный пожар охватил расселенный дом в селе Антипаюта Тазовского района ЯНАО. Не обошлось без жертв, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные окружной противопожарной службы.

По информации ведомства, возгорание произошло в деревянном строении площадью 77 квадратных метров. В ходе ликвидации пламени спасатели обнаружили тела двоих мужчин.

В тушении огня были задействованы 16 человек личного состава и три единицы техники. Проводится проверка.