Технический магний загорелся в поселке под Ульяновском. Во всем районе слышны взрывы

МЧС сообщило о возгорании технического магния в поселке под Ульяновском

Возгорание технического магния произошло днем 10 марта в Новосельдинском. О происшествии в Ульяновской области сообщили в региональном МЧС .

По данным спасателей, ЧП произошло на открытой территории. В эти минуты там работают пожарно-спасательные подразделения работают.

73.ru, ссылаясь на местных жителей, пишет о звуках, похожих на взрывы. Слышно их по всем Засвияжском районе.

«Я на Дачном, все это через железную дорогу от нас. Подошли поближе, а там фейерверки. В поле что-то взрывается. Непонятно, что там», — поделился один из собеседников издания.

По информации RT, масса технического магния достигает, по предварительным данным, может достигать четырех тонн. Обстоятельства пожара уточняются.