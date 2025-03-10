Технический магний загорелся в поселке под Ульяновском. Во всем районе слышны взрывы
МЧС сообщило о возгорании технического магния в поселке под Ульяновском
Возгорание технического магния произошло днем 10 марта в Новосельдинском. О происшествии в Ульяновской области сообщили в региональном МЧС.
По данным спасателей, ЧП произошло на открытой территории. В эти минуты там работают пожарно-спасательные подразделения работают.
73.ru, ссылаясь на местных жителей, пишет о звуках, похожих на взрывы. Слышно их по всем Засвияжском районе.
«Я на Дачном, все это через железную дорогу от нас. Подошли поближе, а там фейерверки. В поле что-то взрывается. Непонятно, что там», — поделился один из собеседников издания.
По информации RT, масса технического магния достигает, по предварительным данным, может достигать четырех тонн. Обстоятельства пожара уточняются.