Azur Air: задержка рейса в Анталью из Внуково связана с неисправностью самолета

Пассажиры, собиравшиеся лететь в Анталью из московского аэропорта Внуково, пожаловались на многочасовую задержку рейса — его постоянно переносят на полчаса. Как рассказали 360.ru в авиакомпании Azur Air, вылет отложили из-за технической неисправности самолета.

«Авиакомпания была вынуждена задержать рейс ZF-1003 из-за выявления технической неисправности самолета. Принято решение об использовании резервного воздушного судна», — добавили в компании.

Там заверили, что на время ожидания рейса пассажирам предоставили услуги «в соотвествии с федеральными авиационными правилами».

«Вылет рейса запланирован на 09:30 по московскому времени», — добавили в авиакомпании.

На сайте аэропорта есть информация о том, что в 09:30 в Анталью должен был вылететь самолет авиакомпании «Победа». В 09:40 появилась информация о том, что на него закончилась посадка, а чуть позже оказалось, что его тоже задержали — до 10:00.

Пассажиры в Турции жаловались, что им пришлось провести около часа в раскаленном самолете. Было душно, не работали кондиционеры, людям не раздали воду — пришлось делиться друг с другом остатками своих запасов.