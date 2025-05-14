«Тебя зарежу и твою собаку». Кемеровчанин с мачете угрожал девушке из-за громкой музыки

Mash: кемеровчанин с мачете угрожал девушке и ее собаке расправой из-за музыки.

Мужчина из Кемерова угрожал девушке и ее собаке мачете из-за громкой музыки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia .

Екатерина рассказала, что слушала музыку дома, когда в дверь постучали. Она позвонила в полицию и своему мужу.

«Я слушала музыку дома, он начинал, начал пинать дверь, собака залаяла, я музыку выключила. Он начал кричать, говорит: "Тебя зарежу и твою собаку". Выпускай, говорит, я ее порублю, порешаю», — объяснила она.

Мужчине не понравилась громкая музыка. При этом, по словам девушки, он здесь даже не живет. Сидя на лавочке и ожидая полицию, неизвестный твердил, что оружия у него нет и ему срочно нужно уйти.

«Звонит жена, говорит: "Мне в дверь ломятся, угрожают расчленить меня, собаку". Я приехал сюда, нашел его, забрал нож», — рассказал муж девушки.