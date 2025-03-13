Тату-мастер из Петербурга получила условный срок по делу о смерти клиентки

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор тату-мастеру по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщило « АБН24 ».

Установлено, что летом 2024 года фигурантка проводила сеанс татуажа на дому. Она ввела клиентке инъекцию обезболивающего препарата, после чего та потеряла сознание.

Пострадавшую госпитализировали, однако медики не смогли спасти ее жизнь. Женщине назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Сторона обвинения намерена обжаловать решение, добавил «Петроград».