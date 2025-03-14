Таможенники задержали пассажирку с редкими кораллами в Екатеринбурге

Таможенники екатеринбургского аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажирки, прилетевшей из Дубая, 124 редчайших коралла. Об этом сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на отдел по связям с общественностью УТУ.

Изъятые предметы отправили на экспертизу, которая подтвердила их редкость. По словам путешественницы, она собрала кораллы на пляже после шторма на память об отпуске. О том, что такой груз перевозить нельзя, она не знала, так как не была знакома с таможенными правилами.

Чтобы провезти через границу виды дикой флоры и фауны, нужно получить разрешения СИТЕС и заполнить таможенную декларацию, пояснил начальник таможенного поста аэропорта Сергей Боровик.