Таможенники задержали пассажирку с редкими кораллами в Екатеринбурге

Таможенники екатеринбургского аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажирки, прилетевшей из Дубая, 124 редчайших коралла. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на отдел по связям с общественностью УТУ.
Изъятые предметы отправили на экспертизу, которая подтвердила их редкость. По словам путешественницы, она собрала кораллы на пляже после шторма на память об отпуске. О том, что такой груз перевозить нельзя, она не знала, так как не была знакома с таможенными правилами.
Чтобы провезти через границу виды дикой флоры и фауны, нужно получить разрешения СИТЕС и заполнить таможенную декларацию, пояснил начальник таможенного поста аэропорта Сергей Боровик.
Гимн Украины — о смерти. Симоньян удивил текст нацсимвола
В МИД России назвали будущий статус Украины
В Британии хирург удалил не те кости 91 пациенту
«Владимир Полуукраинский». В Госдуме назвали имя Зеленского для истории
Бортпроводники связали скотчем бойца, устроившего дебош на рейсе в Красноярск
Редкие азиатские львы съели в Индии трех человек
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте