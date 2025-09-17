Таможенники пресекли контрабанду семи миллионов рублей в аэропорту Екатеринбурга

Таможенники задержали 26-летнего пассажира, пытавшегося вывезти из Екатеринбурга в Душанбе семь миллионов рублей наличными. Мужчина не задекларировал крупную сумму. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления.

«Мужчину инспекторы остановили на "зеленом" коридоре в рамках выборочного контроля. В ходе устного опроса он заявил, что не имеет при себе товаров и денежных средств, подлежащих декларированию. Однако при досмотре в его сумке таможенники обнаружили крупную сумму наличных», — рассказали представители ведомства.

За перевозку крупной суммы без декларации против задержанного возбудили уголовное дело о контрабанде наличных денежных средств. Фигуранту грозит штраф в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы наличных либо ограничение свободы до четырех лет.