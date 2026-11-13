Таможенники Петербурга нашли 5,6 тысячи евро в кроссовках у жительницы Латвии

Сотрудники таможни нашли 5,6 тысячи евро под стельками кроссовок у жительницы Латвии на пункте пропуска Шумилкино. Об этом сообщил сайт «МК в Питере» со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление.

Безработная женщина ехала из Санкт-Петербурга в Ригу. Она не оформляла пассажирскую таможенную декларацию и уверяла инспекторов, что везет лишь пять тысяч рублей.

При досмотре таможенники обнаружили в ее обуви 28 купюр по 200 евро — более 500 тысяч рублей по текущему курсу. Нарушительница объяснила, что спрятала валюту из опасений кражи и забыла достать ее перед контролем.

В отношении иностранки возбудили дело по статье о сокрытии товаров от таможенного контроля. Ей грозит штраф в размере до трехкратной стоимости незадекларированной валюты, а также ее конфискация.