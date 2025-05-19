Таможенники обнаружили 1,2 тонны сырья для наркотиков в Нижегородской области

Таможенниками Нижегородской области была предотвращена попытка ввоза крупной партии сырья для наркотических веществ общим весом свыше 1,2 тонны, замаскированных под одежду, косметику и кухонную утварь. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ФТС РФ.