Таможенники обнаружили 1,2 тонны сырья для наркотиков в Нижегородской области

Таможенниками Нижегородской области была предотвращена попытка ввоза крупной партии сырья для наркотических веществ общим весом свыше 1,2 тонны, замаскированных под одежду, косметику и кухонную утварь. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ФТС РФ.
При досмотре стражи порядка обнаружили 1,2 тонны прекурсоров, используемых для синтеза запрещенных веществ, а также 25 килограммов рецептурного препарата.
Из указанного количества ингредиентов злоумышленники могли произвести порядка 4,3 миллиона доз опасных наркотиков, рыночная стоимость которых составила бы около семи миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело.
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