Таможенники ликвидировали крупную нарколабораторию в Подмосковье

Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы России и Центральной оперативной таможни остановили работу нарколаборатории в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе операции из частного дома изъяли химическое оборудование и тонну прекурсора, которого было достаточно для производства наркотиков на сумму свыше одного миллиарда рублей.

Благодаря слаженной работе правоохранителей удалось выявить канал поставок прекурсоров из Средней Азии и задержать лиц, связанных с производством и продажей синтетических наркотиков. Разоблачение подпольной лаборатории прошло при содействии коллег из транспортной полиции и Росгвардии.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. В отношении них возбудили уголовное дело о контрабанде прекурсоров, совершенной организованной группой в особо крупном размере, что может повлечь за собой наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее свыше тысячи объявлений о продаже наркотиков устранили с фасадов домов в Подмосковье по сигналам жителей региона. В работе также принимали участие волонтеры и неравнодушные граждане.