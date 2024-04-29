Тамбовские цыгане попытались сдать беспилотник на металлолом | 360°

29 апреля 2024, 22:55
Тамбовские цыгане попытались сдать беспилотник на металлолом
Baza: в Тамбовской области цыгане хотели сдать БПЛА на металлолом
Цыгане в Тамбовской области хотели сдать беспилотный летательный аппарат на металлолом. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Сотрудники пункта приема металлолома в Первомайском районе обратились в полицию, когда получили беспилотник. Вероятно, дрон является российским «Орланом-10».
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Полиции предстоит выяснить, каким образом БПЛА попал к цыганской диаспоре. После исследования беспилотник собираются отправить в Москву.
Ранее безработного жителя Алтайского края обвинили в краже электрических и телефонных кабелей в Самаре. Прошлым летом мужчина своровал из жилых домов провода и сдал их на металлолом. Общий ущерб составил 280 тысяч рублей. Мужчине предъявили обвинение по двум статьям: «Кража» и «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения».
Беспилотники
Кражи
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