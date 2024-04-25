Таксиста приговорили к 1 году колонии за ДТП с одним пострадавшим в Пензе | 360°

Происшествия 25 апреля 2024, 14:11 Таксиста приговорили к 1 году колонии за ДТП с одним пострадавшим в Пензе

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Суд приговорил к одному году лишения свободы таксиста, который устроил ДТП с одним пострадавшим в Пензенской области. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным следствия, летом прошлого года водитель за рулем автомобиля Lada Granta не включил поворотники при перестроении в крайнюю левую полосу. Из-за этого мотоциклист, следовавший позади, не смог избежать столкновения. Он получил серьезные травмы.

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Отмечается, что таксист полностью признал свою вину.