Таксиста-мигранта будут судить за смертельное ДТП с ребенком в Тюменской области

Таксист-иностранец ответит в суде за смертельную аварию, которая произошла в Тобольском районе Тюменской области. Жертвой ДТП стал ребенок, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, фигурант, находясь за рулем арендованной машины, не справился с управлением и съехал в кювет. Впоследствии автомобиль врезался в дерево и упал в воду.

В салоне авто находилась семья с тремя детьми. Травмы, несовместимые с жизнью, получила 10-летняя пассажирка. В ближайшее время водитель предстанет перед судом.

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