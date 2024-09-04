Таксиста-мигранта будут судить за смертельное ДТП с ребенком в Тюменской области

Таксист-иностранец ответит в суде за смертельную аварию, которая произошла в Тобольском районе Тюменской области. Жертвой ДТП стал ребенок, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, фигурант, находясь за рулем арендованной машины, не справился с управлением и съехал в кювет. Впоследствии автомобиль врезался в дерево и упал в воду.

В салоне авто находилась семья с тремя детьми. Травмы, несовместимые с жизнью, получила 10-летняя пассажирка. В ближайшее время водитель предстанет перед судом.