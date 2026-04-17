Таксиста из Самары отправили в колонию за кражу крупной суммы у пассажира

В Самаре 35-летний водитель такси был осужден за хищение более 750 тысяч рублей с банковской карты своего пассажира. Приговор уже вступил в законную силу, написал сайт volga.news со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

По данным следствия, таксист подвозил 60-летнего мужчину от железнодорожного вокзала до гостиницы. Поскольку пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения, он попросил водителя помочь ему снять деньги в банкомате. Таксист запомнил пин-код карты и впоследствии украл ее из куртки клиента, добавил RT.

Используя украденную карту, злоумышленник оплачивал покупки и услуги, пока не исчерпал весь баланс.

Железнодорожный районный суд Самары вынес решение о назначении виновному наказания в виде восьми месяцев лишения свободы в колонии общего режима.