Таксиста и его приятеля, совершивших разбойное нападение на пассажиров, арестовали в Челябинской области

В Челябинской области правоохранители задержали водителя такси и его друга, которые совершили разбойное нападение на пассажиров. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на следователей.

В конце июля этого года один из подозреваемых перевозил двух 18-летних жителей Саткинского района. Во время разговора он узнал, что у них есть при себе 600 тысяч рублей. Мужчина подсадил под видом попутчика своего знакомого и, пригрозив оружием, два друга отобрали у пассажиров более 200 тысяч рублей.

Злоумышленникам предъявлено обвинение по статье «Разбой». Сейчас они находятся под стражей.