Таксист из Кировской области обманул пьяного пассажира

В пресс-службе Управления МВД России по Кировской области сообщила о мошенничестве, совершенном против заказчика такси. Мужчина воспользовался услугами онлайн-такси в мае текущего года. Платеж предполагалось провести автоматически с банковской карты, однако водитель увидел, что клиент находится в состоянии алкогольного опьянения, и принял решение извлечь выгоду из ситуации, написал newsler.ru .

Водитель уговорил пассажира совершить платеж вручную, утверждая, что автоматическое снятие денег не состоялось. Воспользовавшись доверием жертвы, злоумышленник получил доступ к смартфону и банковскому приложению последнего, где указал реквизиты собственной банковской карты и произвёл перевод суммы в размере семи тысяч рублей.

Клиент обнаружил факт кражи лишь спустя сутки, обратившись в правоохранительные органы после уведомления банка о транзакции. Водитель признался в содеянном, возместил ущерб и выразил сожаление. Уголовное дело передано в прокуратуру для подготовки обвинительного акта и последующего судебного разбирательства.