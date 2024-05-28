Таксист из ХМАО получил смертельный удар ножом в ответ на замечание шумным соседям

Правоохранители задержали 36-летнего жителя Нижневартовска по подозрению в убийстве таксиста в подъезде дома. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СК РФ по ХМАО.

Согласно версии следствия, мужчина, работавший водителей, вышел на лестничную клетку, чтобы сделать замечание шумным соседям. Один человек пьяной компании схватил нож и ударил мужчину.

Ранение оказалось смертельным. Фигуранту дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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