Таксист и его пассажиры получили травмы в ДТП с иномаркой в Петербурге
Несколько человек пострадали в ДТП с участием машины такси в Петербурге. Подробности сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на ГУ МВД РФ по городу.
Авария произошла на Торжковской улице. Согласно данным ведомства, 25-летний таксист на Hyundai Solaris не пропустил машину OMODA, что привело к столкновению.
Травмы получил сам шофер, а также его пассажиры — 43-летний мужчина и 32-летняя женщина. Медицинская помощь также потребовалась 24-летнему пассажиру второй иномарки.
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