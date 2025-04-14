Таксист и его пассажиры получили травмы в ДТП с иномаркой в Петербурге

Несколько человек пострадали в ДТП с участием машины такси в Петербурге. Подробности сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на ГУ МВД РФ по городу.

Авария произошла на Торжковской улице. Согласно данным ведомства, 25-летний таксист на Hyundai Solaris не пропустил машину OMODA, что привело к столкновению.

Травмы получил сам шофер, а также его пассажиры — 43-летний мужчина и 32-летняя женщина. Медицинская помощь также потребовалась 24-летнему пассажиру второй иномарки.