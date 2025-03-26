Такси перевернулось в центре Тюмени

В Госавтоинспекции Тюменской области поделились подробностями аварии, произошедшей 26 марта. У здания правительства региона из-за столкновения с иномаркой перевернулся автомобиль такси, написал сайт URA.RU .

Как рассказали в пресс-службе ведомства, столкнулись Volkswagen и Toyota — вторая машина от удара опрокинулась. Пострадали два человека.

Ранее очевидцы обнаружили перевернувшееся такси и сообщили об этом информационному агентству. Корреспондент снял видео на месте происшествия.