«Такие флажки может поставить каждый». Как не потерять квартиру из-за действий мошенников

Юрист Островский рассказал, какая мера не позволит мошенникам продать квартиру

Мошенники научились продавать квартиры своих жертв, получив доступ к их аккаунтам на «Госуслугах». Как этого избежать и что делать, если мошенническая сделка уже состоялась, рассказал 360.ru судебный юрист Дмитрий Островский.

По словам Островского, такие случаи и вправду были, хотя и единичные.

«Не так много, как, может быть, мошенникам хотелось бы, но такие примеры есть», — заметил он.

Юрист рассказал, что мошенники получают доступ к «Госуслугам» разными способами, например через электронную подпись, которая становится все более популярной.

Наиболее продуктивным способом защиты он назвал обращение в Росреестр с заявлением, чтобы любую сделку регистрировали только в личном присутствии продавца.

«Такие флажки каждый человек может поставить», — отметил он.

По словам Островского, сейчас продавец и покупатель недвижимости могут подать документы раздельно. У этого есть свои плюсы, но есть и опасности.

Как отметил юрист, уже заключенную сделку крайне сложно отменить. Он рекомендовал для этого обращаться в суд.

Ранее «Известия» рассказали, как мошенники научились выдавать себя за сотрудников энергетических компаний.