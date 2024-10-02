Сын погибшего экс-министра ЛНР раскрыл подробности смерти отца

Сын погибшего бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова нашел на столе алкоголь и записку. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Что было в записке, не уточняется. Перед смертью, по данным канала, Завизенов больше недели сильно выпивал. Предположительно, бывший министр покончил с собой в загородном доме под Истрой.
Завизенов родился в 1974 году в Перми. Окончил в родном городе университет по специальности «инженер-химик-технолог». Много лет отработал в ОАО «Интер РАО ЕЭС». Пост министра энергетики ЛНР он занимал с 2022 по 2023 год, его преемником стал Денис Ярош.
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