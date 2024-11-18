Свыше 300 нарушений зафиксировали в общественном транспорте Тюмени за полтора месяца

Сотрудники компании «Тюменьгортранс» провели 1 614 проверок общественного транспорта Тюмени с 1 сентября по 12 ноября. За это время в автобусах разных классов вместимости зафиксировали 301 нарушение, передает Ura.ru со ссылкой на городскую администрацию.
По данным представителей мэрии, 270 рапортов были составлены по факту нарушения схем маршрута, наличия в салоне непредусмотренных конструкций, необъявления остановок, а также за неиспользование дверей во время посадки и высадки пассажиров.
Сами водители также неоднократно отличились недопустимым поведением за рулем. Инспекторы ГИБДД отметили, что шоферы автобусов курят во время поездок, пренебрегают ремнями безопасности, проезжают на запрещающий сигнал светофора и разговаривают за рулем по телефону.
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