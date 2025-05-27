Свыше 100 ДТП с пострадавшими произошло в Нижегородской области за минувшую неделю

За период с 19 по 25 мая на дорогах Нижегородской области зафиксировано 102 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Об этом сайту «Время Н» сообщила пресс-служба регионального УГИБДД ГУ МВД России.

По данным ведомства, в результате аварий погибли шесть человек, среди них — двое детей. Еще 123 человека, включая 30 несовершеннолетних, получили ранения.

Среди основных причин ДТП — нарушение скоростного режима, расположения транспортного средства на проезжей части, выезд на полосу для встречного движения.

За неделю сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления транспортными средствами 198 водителей в состоянии опьянения.