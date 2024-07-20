Свет и воду вернули жителям двух улиц в Краснодаре

Глава Краснодара пообещал разобраться с рядом управляющих компаний города

Причиной отключения света в домах в районе двух улиц в Краснодаре стало не веерное ограничение электроснабжения, а авария на линии. Об этом заявил в своем Telegram глава города Евгений Наумов

Сейчас аварию устранили, свет вернулся во все дома в районе улиц Краеведа Соловьева и Крузенштерна, подчеркнул он.

Вместе с электроснабжением запустили подачу воды. Наумов подчеркнул, что ситуацию продолжают держать на контроле.

Глава Краснодара также напомнил, что в последнее время город находится в режиме сильнейших нагрузок.

«Но почему-то некоторые управляющие компании не пошли навстречу людям. Не хватило элементарных общения и заботы», — возмутился он.

В случившемся Наумов пообещал разобраться в понедельник. Собрание проведут с участием жильцов, представителями управляющих компаний, сетевиками и контрольно-надзорными органами.