Свердловский школьник получил удар тростью по голове от пенсионерки за громкую болтовню

Громкий разговор с другом обернулся для школьника из Каменска-Уральского больничным. Пожилая соседка ударила его тростью по голове, сообщило местное издание KU66.ru .

Школьники 13-14 лет беседовали на общем балконе дома на бульваре Парижской Коммуны. Внезапно туда же зашла 74-летняя женщина, которая сочла мальчиков слишком шумными.

Видимо, из желания установить тишину, пенсионерка ударила одного из подростков тростью. Ему пришлось две недели провести дома на лечении.

Родители мальчика обратились в полицию. В правоохранительных органах пообещали, что проведут проверку в течение месяца, но пока никаких результатов нет - якобы из-за нехватки сотрудников для расследования.

Добиваться справедливости семья подростка решила при помощи юриста. По данным Ural Mash, соседи пострадавшего мальчика заявили, что пенсионерка и раньше была агрессивна с окружающими.