Свердловчанин разбился насмерть, вылетев с трассы на авто | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 11:35 Свердловчанин разбился насмерть, вылетев с трассы на авто

Читать 360 в

На трассе Невьянск — Сербишино произошло смертельное ДТП, мужчина разбился насмерть, вылетев на машине с трассы. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Свердловской области.

Сидевший за рулем Toyota 64-летний мужчина не справился с управлением на повороте. Машину занесло и отбросило в кювет. Там она врезалась в дерево и опрокинулась на крышу. Водитель не был пристегнут, выпал из автомобиля и погиб на месте. По факту ДТП начали проверку.

Авторы: