Свердловчанин ответит в суде за убийство девочки и сожжение ее тела 20 лет назад
Житель Свердловской области предстанет перед судом по делу об убийстве 11-летнего ребенка, совершенном 22 года назад. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
По версии следствия, к фигуранту и его супруге зачастую приходила девочка, мать которой злоупотребляла спиртным. Школьница оставалась на ночевки и помогала по хозяйству.
В декабре 2002 года мужчина в состоянии опьянения поссорился с девочкой. Злоумышленник задушил ее, а затем вместе с родственниками сжег тело в лесу.
Дело получило новый оборот в 2023-м благодаря результатам экспертизы. Подозреваемого задержали.
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