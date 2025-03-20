Свердловчанин ответит в суде за убийство девочки и сожжение ее тела 20 лет назад

Житель Свердловской области предстанет перед судом по делу об убийстве 11-летнего ребенка, совершенном 22 года назад. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По версии следствия, к фигуранту и его супруге зачастую приходила девочка, мать которой злоупотребляла спиртным. Школьница оставалась на ночевки и помогала по хозяйству.

В декабре 2002 года мужчина в состоянии опьянения поссорился с девочкой. Злоумышленник задушил ее, а затем вместе с родственниками сжег тело в лесу.

Дело получило новый оборот в 2023-м благодаря результатам экспертизы. Подозреваемого задержали.