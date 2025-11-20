Свеча стала причиной пожара в девятиэтажном доме в Йошкар-Оле

Накануне вечером в одном из девятиэтажных домов по Ленинскому проспекту в Йошкар-Оле произошел пожар. Огонь вспыхнул на восьмом этаже, и причиной возгорания стало оставленное без присмотра зажженное пламя свечи, написало ИА МариМедиа .

61-летняя хозяйка квартиры попыталась самостоятельно справиться с огнем, но получила ожоги и обратилась за помощью к соседям. Те оперативно вызвали пожарных.

Несмотря на небольшую площадь возгорания — всего три квадратных метра, захламленность помещения усугубила ситуацию. В квартире было много мусора, который мог способствовать распространению огня на соседние квартиры. В подъезде возникло сильное задымление, из-за чего жильцам верхних этажей пришлось эвакуироваться. Четверо человек, включая двоих детей, были выведены на улицу с помощью устройства типа «капюшон».

По сообщению ГУ МЧС Марий Эл, из-за тлеющего хлама потребовалась дополнительная проливка и контроль со стороны пожарных. В результате пожара повреждено имущество в квартире, а пострадавшая сейчас находится в ожоговом отделении больницы.