Свадьба в Дагестане закончилась массовым отравлением гостей

Угощением на свадьбе в Дагестане отравились 16 человек

Отравлением 16 человек закончилось торжественное мероприятие в банкетном зале дагестанского села Леваши. После предварительного осмотра врачи забрали 12 человек, из которых семеро — дети. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка СК.

В ведомстве уточнили, что всем пострадавшим диагностировали пищевое отравление. Само торжество прошло в минувший четверг, 4 июля. По данным РИА «Новости», в банкетном зале отмечали свадьбу.

После массовой госпитализации людей следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора заявили, что всего на торжественном мероприятии присутствовали 300 человек. В ходе предварительного эпидемиологического расследования специалисты установили, что причиной отравления стала шаурма или салат «Цезарь».

Ведомство выдало предписание главному врачу Левашинской центральной районной больницы ввести наблюдение за всеми гостями, посетившими банкетный зал в день торжества.

Само заведение временно закрыли за нарушение санитарного законодательства. Кроме того выяснилось, что банкетный зал работал без регистрации в налоговом органе.

Салат «Цезарь» стал причиной массового отравления посетителей кафе Mexiko в Братске. В инфекционную больницу попали отпраздновавшие выпускной ученики местной школы, а также гости 50-летнего юбилея местной жительницы.

Губернатор Иркутской области заявил, что в инфекционную больницу попали 31 житель города, из которых восемь — это дети. Глава региона добавил, что в анализах 10 пациентов нашли ДНК сальмонелл.