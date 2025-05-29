Супружеская пара пострадала в ночном пожаре в Саратовской области

Сегодня ночью в городе Балашове Саратовской области произошла трагедия: в результате пожара в частном двухэтажном доме пострадали супружеская пара, проживающая на улице Гвардейской. Информация поступила изданию «СарИнформ» от регионального управления МЧС.

Сообщается, что возгорание началось приблизительно в два часа ночи, когда оба супруга находились в постели. Мужчина первым почувствовал запах дыма и обнаружил огонь. Попытавшись самостоятельно справиться с пламенем с помощью огнетушителя, он вскоре понял, что его усилий недостаточно, и вместе с супругой поспешил покинуть дом, вызвав экстренные службы.

Спасти здание не удалось: прибывшие на место сотрудники пожарной охраны обнаружили очаг возгорания, распространившийся на площадь около 140 квадратных метра. Пострадавшие оказались госпитализированы с диагнозом отравления угарным газом и ожогов различной степени тяжести.

Причины случившегося пока неясны, проводятся необходимые следственные мероприятия.