Супругов из Пермского края осудили за ограбление падчерицы в день ее совершеннолетия

В Кунгуре Пермского края супружеская пара попала под статью об ограблении приемной дочери. Преступление произошло в день совершеннолетия девушки, сообщило Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

По данным ведомства, приемные родители узнали, что на банковской карте падчерицы есть крупная сумма денег, полученных в качестве алиментов, и захотели завладеть средствами. Они пригласили девушку в гости под надуманным предлогом, а позже инсценировали уличное ограбление. Сумма ущерба составила 169 тысяч рублей.

Мужчине назначили наказание в виде одного года и 10 месяцев лишения свободы условно. Его сообщница отправится в колонию на шесть лет и 10 месяцев. Такое суровое наказание она получила с учетом ранее совершенного преступления.