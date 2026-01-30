Супруги попались полиции на продаже наркотиков в Нижегородской области

Следственными органами Нижегородской области были собраны достаточные доказательства вины супружеской пары из Кировской области, послужившие основанием для обвинительного приговора. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Муж и жена признаны виновными в преступлениях, предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконный сбыт наркотиков, совершенный организованной группой, в значительном объеме), частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ (три случая покушения на сбыт наркотиков посредством телекоммуникаций, включая интернет, организованными группами, в особо крупных размерах). Мужчина дополнительно признан виновным в попытке дачи взятки должностному лицу (часть 3 статьи 30, пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ).

Расследованием и судом установлено, что с января 2022-го по декабрь 2024 года супруги вместе с сообщниками занимались поставкой и распространением наркотических веществ. Наркотики закупались крупными партиями, доставлялись в города Киров и Балахна, там хранились, расфасовывались и размещались в тайниках для последующей продажи через онлайн-площадку.

Также выяснилось, что в декабре 2024 года мужчина пытался уклониться от административной ответственности своей жены, отказавшейся проходить медицинское обследование. Находясь в служебном автомобиле сотрудников полиции, он предложил сотруднику ГИБДД взятку размером около 186 тыс. руб. Однако полицейский деньги не принял и пресек попытку совершения правонарушения.

В итоге суд приговорил мужчину к 12 годам заключения в исправительной колонии строгого режима, женщину — к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима.