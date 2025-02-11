Супруги из Нижегородской области отправятся в колонию за убийство соседа
Суд в Арзамасе вынес приговор супругам, обвиняемым в убийстве. Подробности сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Нижегородской области.
Преступление было совершено в общежитии на улице Пландина. Установлено, что фигуранты жестоко избили соседа в ходе ссоры. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.
Пара признала свою вину. Женщине назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы. Ее муж проведет в колонии 8,5 года.
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