Супруги из Нижегородской области отправятся в колонию за убийство соседа

Суд в Арзамасе вынес приговор супругам, обвиняемым в убийстве. Подробности сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Нижегородской области.

Преступление было совершено в общежитии на улице Пландина. Установлено, что фигуранты жестоко избили соседа в ходе ссоры. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Пара признала свою вину. Женщине назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы. Ее муж проведет в колонии 8,5 года.