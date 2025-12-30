Супруг погибшей в «Зимней вишне» отсудил миллионную компенсацию

Центральный районный суд Кемерова взыскал с инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области миллион рублей в пользу Вячеслава Селезня, жена которого погибла при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Селезень подал иск против бывшей начальницы инспекции стройнадзора Танзили Комковой и инспектора Светланы Шенгерей. Мужчина рассказал, что после гибели супруги у него начались проблемы со здоровьем, он вынужден был уехать из Кемерова.

В роковой день 25 марта 2018 года Наталья Селезень и ее подруга Татьяна Дарсалия пошли вместе с дочерями на мультфильм «Кролик Питер». Во время сеанса начался пожар. Узнав об этом, женщины велели дочерям взяться за руки и бежать к выходу, а сами стали пропускать вперед других детей, пытаясь спасти их жизни ценой собственных. Только на улице девочки поняли, что их матери остались в горящем здании.

Всего при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Летом в Кемерове от рака умер бывший пожарный Сергей Генин, который участвовал в спасении людей и стал фигурантом дела о халатности.