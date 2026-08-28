Superjet авиакомпании «Азимут» подал сигнал бедствия над Нижним Новгородом

Экипаж Superjet «Азимута», на борту которого были 99 человек, подал сигнал бедствия — предположительное задымление в багажном отсеке. Об этом сообщила 360.ru пресс-служба «Азимута».

«Двадцать третьего августа в ходе выполнения рейса А47039 Санкт-Петербург — Тбилиси командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Нижнего Новгорода по причине ложного срабатывания индикации одной из систем самолета», — заявили в ведомстве.

Действия экипажа соответствовали установленному регламенту по безопасности. В 23:50 самолет успешно приземлился, после проверки признаков огня не нашли.

Для продолжения перелета авиакомпания направила резервный борт в Нижний Новгород. Пассажиров обеспечили всем необходимым на период ожидания в соответствии с правилами.

Самолет вылетел из Нижнего Новгорода в 05:08 по московскому времени, сел в Тбилиси в 07:53. Рейс А47039 Санкт-Петербург — Тбилиси на 28 августа запланирован по графику, вылет из Пулкова в 20:25.