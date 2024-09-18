Сухогруз сел на мель, проходя Беломорканал

Сухогруз «Нефтерудовоз — 2» сел на мель, подходя к 11-му шлюзу Беломорско-Балтийского канала в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, в повороте судно вышло за кромку судового хода. Никто не пострадал, утечки нефти не произошло. Прокуратура проведет проверку, по итогам которой примут решение о мерах реагирования.
В феврале в порту Санкт-Петербурга сел на мель контейнеровоз, шедший под флагом Панамы. На его борту находились 2,3 тысячи контейнеров из Египта.
А в конце прошлого года похожее происшествие случилось под Анапой с сухогрузом Blue Shark под флагом Белиза. Морская спасательная служба сняла судно с мели, и вскоре оно благополучно прибыло в порт Кавказ.
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