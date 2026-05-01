Судно на воздушной подушке наехало на разлом льда в Якутии, пострадал человек

Утром 30 апреля 2026 года судно на воздушной подушке попало в трещину льда на переправе «Якутск — Нижний Бестях». Один из пассажиров получил незначительные травмы, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Судно на воздушной подушке, принадлежащее ООО „Ленаводсервис“, наехало на разлом льда на переправе „Якутск — Нижний Бестях“, вследствие чего один из пассажиров получил ссадины», — отметили в ведомстве.

Якутская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности на воде.

Ранее в акватории Онежского озера в Карелии опрокинулось маломерное судно на воздушной подушке. Туристов быстро эвакуировали на берег местные жители. Там им оказали первую медицинскую помощь. Трое пострадавших попали в Медвежьегорскую ЦРБ.