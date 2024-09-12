Судно «Ленанефть 2029» столкнулось с железнодорожным мостом в Костроме
В акватории Волги в Костроме судно «Ленанефть 2029» столкнулось с железнодорожным мостом. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
«По предварительным данным, 12 сентября 2024 года в Костроме произошло столкновение судна „Ленанефть 2029“ с конструкциями железнодорожного моста. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет», — указали в ведомстве.
Движение железнодорожного транспорта в результате ЧП не нарушено. Региональная транспортная прокуратура проверит все обстоятельства и исполнение закона о безопасности судоходства.
В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК уточнили, что ЧП произошло на 601-м километре Волги. Танкер следовал из Казани в Ярославль.
По пути на перегоне Кострома-Новая — Каримово он столкнулся с перекрытием железнодорожного моста. Специалисты устанавливают причиненный ущерб.