Судно «Ленанефть 2029» столкнулось с железнодорожным мостом в Костроме

В акватории Волги в Костроме судно «Ленанефть 2029» столкнулось с железнодорожным мостом. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 12 сентября 2024 года в Костроме произошло столкновение судна „Ленанефть 2029“ с конструкциями железнодорожного моста. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет», — указали в ведомстве.

Движение железнодорожного транспорта в результате ЧП не нарушено. Региональная транспортная прокуратура проверит все обстоятельства и исполнение закона о безопасности судоходства.

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК уточнили, что ЧП произошло на 601-м километре Волги. Танкер следовал из Казани в Ярославль.

По пути на перегоне Кострома-Новая — Каримово он столкнулся с перекрытием железнодорожного моста. Специалисты устанавливают причиненный ущерб.